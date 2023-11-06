Рашисти будуть залізницю до Криму через окуповані території

Окупанти сподіваються, що це дасть їм змогу убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів ЗСУ

Російські окупанти почали будувати залізницю, яка нібито має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим і пройде, зокрема, територією тимчасово окупованої Запорізької області. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на так званого губернатора окупованої території Запорізької області Євгенія Балицького.

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«Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід знаходиться, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво», – стверджує гауляйтер.

За словами Балицього, це нібито дасть змогу убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів Сил оборони України.

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«Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових», – додав колаборант.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.