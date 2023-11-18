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Зеленський привітав воїнів, від яких залежить сила та успішність армії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський привітав воїнів, від яких залежить сила та успішність армії
Зеленський подякував сержантам і старшинам за службу
фото з відкритих джерел

Сьогодні відзначається День сержантів і старшин Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів із Днем сержантів і старшин Збройних сил України.

Президент зазначив, що від сержантів і старшин Збройних Сил України залежить сила та успішність усієї нашої армії. «Надійні сержанти й старшини – це завжди опора для командирів і допомога солдатам і матросам», - сказав Зеленський.

У наших Збройних силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. «Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездоланна», - каже президент.

Зеленський подякував сержантам і старшинам, які «піклуються про солдатів і про Україну, які здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави».

Нагадаємо, триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський військові

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