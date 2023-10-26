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45 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
45 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті
фото ілюстративне

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку

Триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нова Гута, Волфине та Пожня Сумської області.

Куп’янський напрямок

Окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, продовжують перегрупування військ. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Українські воїни відбили чотири атаки противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Опитне Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 13 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок

Противник зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил. Також завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник наступальних (штурмових) дій не вів, продовжує перегрупування військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоселівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області.

Херсонський напрямок

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Львове, Тягинка, Микільське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.

Теги: ЗСУ Генштаб війна

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