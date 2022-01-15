Ситуація на Донбасі: з початку доби без обстрілів

Сьогодні в зоні ООС зберігається «тиша»

Із початку доби 15 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним захисником.

Як відомо, Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Тим часом новий голова ОБСЄ зібрався на Донбас.

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