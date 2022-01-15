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    У прифронтовому Донбасі знову відтермінували місцеві вибори: названо причину

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    Місцевих виборів у прифронтових районах Донбасу цієї весни не буде - У прифронтовому Донбасі знову відтермінували місцеві вибори: названо причину
    Місцевих виборів у прифронтових районах Донбасу цієї весни не буде

    Без обраних рад залишаються десять громад в Донецькій області та вісім – у Луганській

    Місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу 27 березня не відбудуться. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

    ЦВК отримала відповіді на своє звернення від Донецької і Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій із «чіткими та однозначними висновками, в яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори» на окремих територіях зазначених областей.

    Виборцям не можуть гарантувати безпеку через агресію Росії, обстріли і дистанційне мінування територій, а також через скупчення техніки противника біля населених пунктів, де планувалися вибори.

    Йдеться про 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

    Нагадаємо, в січні 2021 року військово-цивільні адміністрації в Донецькій і Луганській областях повідомили, що у прифронтових регіонах неможливо гарантувати безпеку виборців через обстріли бойовиків. Тому ЦВК прийняла рішення не проводити в березні того ж року місцеві вибори в окремих громадах регіону.

    Теги: ЦВК Донбас вибори
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    У прифронтовому Донбасі знову відтермінували місцеві вибори: названо причину