Білий дім: Росія планує спецоперацію із вторгнення в Україну у січні-лютому

«Росія веде підготовку, щоб отримати можливість сфабрикувати привід для вторгнення», – сказала речниця Білого дому

США заявили про активне поширення фейків з боку РФ, щоб створити підтримку для вторгнення в Україну

Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу для преси в п'ятницю, повідомляє «Голос Америки».

«Росія веде підготовку, щоб отримати можливість сфабрикувати привід для вторгнення», – заявила вона.

«Ми бачили це раніше. Ми бачили це перед вторгненням 2014 року – включаючи через акти саботажу, інформаційні операції, звинувачення України у підготовці невідворотного нападу проти російських сил на сході України», - додала речниця Білого дому.

Псакі відзначила, що росіяни планують почати такі дії за декілька тижнів до військового вторгнення, що «може розпочатись з середини січня до середини лютого».

Речниця також заявила про активне поширення неправдивої інформації з боку російських державних ЗМІ а також впливових діячів, щоб створити підтримку для такого можливого вторгнення.

«Ми маємо інформацію, яка вказує, що Росія вже підготувала групу оперативників, щоб проводити операції під «чужим прапором» на сході України. Оперативники пройшли тренування військовим діям у міських умовах також використанню вибухівки для проведення актів саботажу проти російських проксі-сил.

Наша інформація також вказує, що російські агенти впливу вже почали фабрикувати українські провокації в державних ЗМІ та соцмедіа, щоб виправдати російське вторгнення і посіяти розбрат в Україні. Наприклад, російські посадовці і діячі розповідають про погіршення захисту прав людини в Україні і зростання войовничості українських лідерів. Це – поширення неправдивої інформації. Ці медійні наративи також звинувачують Захід у ескалації напруги, наголошують на гуманітарних проблемах в Україні, які могло б розв'язати російське вторгнення, і просувають російський патріотизм, щоб створити внутрішню підтримку для військових дій», - наголосила Псакі.

Вона відзначила, що у грудні російськомовний контент у соціальних мережах щодо цих трьох наративів зріс до майже 3500 постів на день, 200% зростання порівняно із середнім за день в листопаді.

Зазначимо, американські військові вказали Україні на вразливість російської армії.

Нагадаємо Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Раніше стало відомо, що в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

Цього тижня Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.