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    Події в Україні

    Ситуація на Миколаївщині: замовлено 50 автобусів для перевезення полонених окупантів (відео)

    Завтра буде подія, каже Кім, і захисники готові - Ситуація на Миколаївщині: замовлено 50 автобусів для перевезення полонених окупантів (відео)
    Завтра буде подія, каже Кім, і захисники готові
    скріншот із відео

    Напередодні містом провезли колону техніки, які відбили у ворогів

    Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві готуються до атаки росіян і вже замовили 50 автобусів для полонених окупантів. Про це Кім сказав у своєму відеозверненні увечері 8 березня.

    За його словами, у Миколаєві закінчили всі підготовчі роботи, щоб відбивати ворога. А на завтра (9 березня – ред.) Кім анонсував «подію».

    «Ми закінчили всі підготовчі роботи, готуємося – ніч підготовчих робіт. Один генерал замовив тут 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно-не смішно, а готуватися треба. Всім на добраніч. Не думаю, що хтось буде стріляти вночі, вони намагаються спати, готуються до чогось завтра. Ми теж на дозорі. Але завтра буде, як це правильно сформулювати?... Завтра буде подія», – сказав голова ОДА.

    Також 8 березня Миколаєвом провезли захоплену у російських загарбників техніку. Цілу колону нових здобутків провезли центральною вулицею міста. Про це інформують «Новости-N».

    Трофейну російську техніку, яка маркована нацистським символом Z, уже українізували: на неї нанесли синьо-жовту символіку та встановили наші стяги.

    Серед захопленої техніки, що тепер служитиме на благо Україні, – дві бойові машини десанту (БМД), авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С» та вантажівка КамАЗ.

    Нагадаємо, 8 березня на Миколаївщині окупанти розстріляли автобус із вихователями дитбудинку: є жертви.

    Як відомо, Миколаїв готується до наступу, у місто прийшло підкріплення ЗСУ .

    Напередодні окупанти обстрілювали місто «касетними бомбами».

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    Теги: окупанти Миколаївщина машини Миколаїв перевезення
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    Ситуація на Миколаївщині: замовлено 50 автобусів для перевезення полонених окупантів (відео)