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    Події в Україні

    Ситуація в Миколаєві: окупанти обстрілювали місто «касетними бомбами»

    Росіяни хочуть вбити якомога більше людей, вважає мер Миколаєва - Ситуація в Миколаєві: окупанти обстрілювали місто «касетними бомбами»
    Росіяни хочуть вбити якомога більше людей, вважає мер Миколаєва
    фото: ДСНС

    Пошкоджено 60 будинків

    Російські окупанти зранку, 7 березня, обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    Через обстріли в Миколаєві пошкоджено 60 будинків. Людей уже розселили та забезпечили усім необхідним.

    Сєнкевич наголосив, що більшість бомб були касетними, тобто такі, які заборонено використовувати у світі.

    «Завдання такого снаряду – розірватися в повітрі та вбити якнайбільше живої сили. Як бачимо, ці снаряди використовували не для того, щоб нас від чогось захистити, а просто, щоб нас убити», – зазначив Сєнкевич.

    Міський голова додав, що без електрики залишаються мікрорайони Тернівка, Балабанівка та частина Інгульського району.

    Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

    Як повідомлялося, окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео).

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    Теги: окупанти мер Миколаїв місто
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    Ситуація в Миколаєві: окупанти обстрілювали місто «касетними бомбами»