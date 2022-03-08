Ситуація в Миколаєві: окупанти обстрілювали місто «касетними бомбами»

Пошкоджено 60 будинків

Російські окупанти зранку, 7 березня, обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Через обстріли в Миколаєві пошкоджено 60 будинків. Людей уже розселили та забезпечили усім необхідним.

Сєнкевич наголосив, що більшість бомб були касетними, тобто такі, які заборонено використовувати у світі.

«Завдання такого снаряду – розірватися в повітрі та вбити якнайбільше живої сили. Як бачимо, ці снаряди використовували не для того, щоб нас від чогось захистити, а просто, щоб нас убити», – зазначив Сєнкевич.

Міський голова додав, що без електрики залишаються мікрорайони Тернівка, Балабанівка та частина Інгульського району.

Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

Як повідомлялося, окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео).

Читайте також: