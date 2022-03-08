Британські журналісти врятували 20 мирних жителів з-під обстрілів в Ірпені

Попри смертельну загрозу, журналісти врятували і себе, і групу мирних українців

Іноземні журналісти врятували з-під обстрілів в Ірпені 20 мирних жителів. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook.

Інформацію НСЖУ надав журналіст британського панарабського телеканалу AlAraby Tv (керівник турецького представництва) Аднан Кан Атейтьоркмен (Adnan Can Atayturkmen). За його словами, автомобіль іноземних журналістів «Преса» очолив евакуаційну колону, попрямував на російських загарбників і врятував групу цивільних українців з-під обстрілів в Ірпені.

«Аднан емоційно називає дивом свій порятунок разом із 20 українцями. Адже з відчаю змучені заручники наважилися їхати колоною просто на блокпост російських загарбників»,– зазначає Томіленко.

Він додав, що знімальна група міжнародних телевізійників, які через смертельну небезпеку учора звернулися із закликом SOS до НСЖУ та українських і міжнародних медіа, зараз перебуває у безпеці в Києві.

Томіленко цитує міжнародного журналіста: «Ми прожили чотири дні та чотири ночі в облозі в локації ... близько двох кілометрів поблизу Ірпеня. Ми чекали 4 дні на гуманітарні організації чи Червоний Хрест, але вони не змогли дістатися до нас».

У районі, де були представники ЗМІ, російська армія встановила блокпости, тож дістатися до них було неможливо. І вирішено було ризикнути, адже залишатися там без їжі, електрики, інтернету, зв’язку та води люди більше не могли.

«Ми обговорювали, що нам робити, і нарешті прийняли рішення з близько 20 цивільними українськими громадянами ризикнути і поїхати дорогою від нашої локації до Києва. У нас були машини, тож ми сформували колону», – зазначив Аднан.

Разом зі своїм колегою Хабіпом Демирджи він очолив колону в машині з написом «Преса» і білим прапором. На своєму шляху вони бачили багато знищених цивільних автомобілів і тіла вбитих мирних жителів біля дороги.

Подолавши близько кілометра, колона була заблокована російськими військовими.

«Вони ховалися в лісі, перекрили дорогу і зупинили нас. Вони запитали про наш напрямок, і ми повідомили, що журналісти, з нами є цивільні, і ми їдемо до Києва. У мене та мого колеги Хабіпа та водія, який є громадянином України, перевірили документи та прескарти. Наш водій розмовляв з ними російською», – повідомив Аднан.

За словами журналіста, росіяни обшукали їхню машину, обдивилися камеру і пропустили їх. Далі вони по черзі зупиняли кожен цивільний автомобіль і перевіряли його.

«Нам усім дозволили перетнути блокпост і рухатися далі, і приблизно через два кілометри ми нарешті зустріли українську армію, це був блокпост української армії! Насправді це був дуже емоційний момент. Ми всі плакали, дійсно, ми всі плакали на блокпосту української армії, ми обіймали одне одного - жінки, чоловіки - всі плакали. Це була дуже небезпечна дорога», – зазначив журналіст.

Національна спілка журналістів України висловлює солідарність зі своїми міжнародними колегами, які мужньо виконують професійні обов’язки в Україні.

«Попри смертельну загрозу, журналісти врятували і себе, і групу мирних українців. Сподіваємося, за таких обставин ця знімальна група точно заслуговує на офіційну акредитацію для роботи в Україні», – зазначив Томіленко.

Нагадаємо, раніше під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь від куль ворога загинули восьмеро людей. Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом.