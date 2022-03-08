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    Миколаїв готується до наступу, у місто прийшло підкріплення ЗСУ

    У Миколаїв прийшло підкріплення Збройних сил із технікою - Миколаїв готується до наступу, у місто прийшло підкріплення ЗСУ

    У Миколаїв прийшло підкріплення Збройних сил із технікою

    фото: patrioty.org.ua

    Кім: «Звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня»

    Обстріляне окупантами місто Миколаїв готується до наступу та дати відсіч російській орді. Про це повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім.

    «Було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений, а ми отримали підкріплення, зайшли хлопці з технікою тощо. А ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня», – зазначив Кім.

    Нагадаємо, російські окупанти зранку, 7 березня, обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

    Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

    Як повідомлялося, окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео).

    Теги: Росія окупанти війна Миколаїв військові #stoprussia
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    Миколаїв готується до наступу, у місто прийшло підкріплення ЗСУ