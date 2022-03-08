Миколаїв готується до наступу, у місто прийшло підкріплення ЗСУ

Кім: «Звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня»

Обстріляне окупантами місто Миколаїв готується до наступу та дати відсіч російській орді. Про це повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім.

«Було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений, а ми отримали підкріплення, зайшли хлопці з технікою тощо. А ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня», – зазначив Кім.

Нагадаємо, російські окупанти зранку, 7 березня, обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

Нагадаємо, внаслідок ранкового масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

Як повідомлялося, окупанти гатять по Миколаєву із систем залпового вогню (відео).