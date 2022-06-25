Окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90% – Гайдай

Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%. Про це Гайдай повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському... Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть», – написав він.

Гайдай нагадав, що виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили «коменданта», знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів «Азоту».

Нагадаємо, російські окупанти повністю захопили Сєвєродонецьк Луганської області.

Раніше у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

Але Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, щоб не шкодити веденню оборонної операції.