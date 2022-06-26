Бутусов: військові дарма так довго трималися за Сєвєродонецьк

Бутусов: «В умовах, коли противник практично постійно завдавав ударів, можливість втримати місто практично була нульовою. І необхідності в цьому не було»

Тримати оборону Сєвєродонецька так довго в умовах, коли ворог мав значну перевагу, не було сенсу. Про це інтерв’ю «Главкому» заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

«Сєвєродонецьк – це українська земля, яку треба обороняти завжди. Але, на жаль, треба говорити про те, що коли один з підрозділів нашої армії залишив місто, противник глибоко зайшов в цей населений пункт. В умовах, коли противник практично постійно завдавав ударів, можливість втримати місто практично була нульовою. І необхідності в цьому не було», – заявив Бутусов.

Журналіст також вважає, що після виходу ЗСУ із Сєвєродонецька ситуація на гірше не змінилась в напрямку північніше Лисичанська.

«Ми вели героїчні бої в Сєвєродонецьку, але, на жаль, це не вплинуло на стратегічну обстановку на Донбасі і не дозволило зупинити противника в напряму основного удару. Відвід військ від Сєвєродонецька відбувся вже після того, як противник з півдня впритул наблизився до Лисичанська. Стало очевидно, що ми не можемо потягнути цю операцію на двох напрямках. Не можна бути сильним всюди – ти десь маєш сконцентрувати сили, аби здобути перевагу над противником. У нас такої переваги не було, був наказ «триматись» і цей наказ не дозволяв сконцентрувати сили, аби розгромити ударні угрупування російських Збройних сил на деяких напрямках.

Після відходу за Сіверський Донець ситуація для нас на гірше не змінилась в напрямку північніше Лисичанська, а от з півдня противник просунувся», – уточнив Бутусов.

Нагадаємо, вночі на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США.



