Падіння гвинтокрила на Київщині, Донеччина під вогнем. Ситуація в регіонах на 18 січня

У місті Куп'янськ внаслідок ракетного удару по цивільних об'єктах вчора вдень є влучання в Куп'янський автотранспортний фаховий коледж

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Сьогодні зранку – падіння літального апарату на об’єкт соціальноі інфраструктури. Є постраждалі. Детальна інформація щодо причин та наслідків уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Чернігівщина

За добу – один обстріл із мінометів, Новогород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

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Сумщина

Вчора росіяни 37 разів ударили по прикордонню Сумщини протягом дня. Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. По Новослобідській громаді росіяни теж відкривали мінометний вогонь. Краснопільська громада – мінометний обстріл з території Росії. У всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань. Вночі та вранці – без обстрілів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Чарівне, Залізничне, Білогір'я, Щербаки, Червоне, Гуляйпільське, Біленьке, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Малинівка, Добропілля, Преображенка, Темирівка, Полтавка, Щербаки, Ольгівське, Новоандріївка, Зелене, Мала Токмачка, Степове, Кам'янське, Павлівка, Плавні.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровська область

Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни тричі за ніч обстрілялм район з важкої артилерії. Поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Без жертв. Пошкоджені кілька будинків та кілька ліній електропередач.

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Харківщина

Ворог продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам’янка і Дворічна.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки.

У м. Куп'янськ внаслідок ракетного удару по цивільних об'єктах вчора вдень є влучання в Куп'янський автотранспортний фаховий коледж, попередньо – ракетою С-300. Повністю зруйновано центральний поверховий корпус.

У смт Дворічна обстрілами пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

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У с. Ківшарівка Куп'янського району є влучання на територію Куп’янського Територіального медичного об'єднання. Поранення отримав 51-річний чоловік, фельдшер.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу з боку росіян зазнали райони Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

За добу – 34 обстріли (авіаудар «НКРС», РСЗВ «Град», артилерія, танк, міномети). Обстріляні Авдіївка (житловий сектор); Курахове (околиці населеного пункту); смт. Велика Новосілка (житловий сектор); с.Времівка (житловий сектор); с.Дружба (житловий сектор); с.Карлівка (водосховище); с.Кліщіївка (житловий сектор); с.Іванівське (будівля клубу); с.Новий Комар (житловий сектор); с.Орлівка (житловий сектор); с.Сєверне (житловий сектор); с.Тоненьке (житловий сектор). Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Миколаївщина

Вчора, 17 січня, вдень ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

Також вчора ввечері – удари з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок яких пошкоджено кілька приватних житлових будинків, та багатоквартирний будинок. Без жертв.

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Херсонщина

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці. Ворог обстріляв підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

Вчора, 17 січня, російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. Постраждалих немає.

Також в результаті російського обстрілу є влучання в Херсонський академічний обласний театр ляльок та міську типографію. Загалом протягом доби 4 людини були поранені на Херсонщині через удари армії РФ.

Нагадаємо, триває 329-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.