Радник мера показав ситуацію в окупованому Маріуполі у двох фото

Сміття засмічує зливову каналізацію, тому навіть малий дощ перетворює місто на річку

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, із якими проблемами щоденно стикаються жителі окупованого міста. У своєму Telegram-каналі він оприлюднив два знімки та зауважив, що вони найкраще демонструють ситуацію, що нині склалася в Маріуполі.

«Сміття на вулицях. Прибрати сміття та погрузити його на вантажівку мають самі маріупольці. Вантажівок навіть МНС Росії – обмаль. Тому вже три місяці сміття на вулицях перетворюється на суцільну гниль та сморід», – пояснив Андрющенко.

Маріуполь потопає у смітті. Фото: Петро Андрющенко

Залишене на вулиці сміття засмічує зливову каналізацію Тому навіть малий дощ перетворює місто на річку, що розносить заразу навколо.

Марупольці змушені стояти у черзі за гуманітаркою. Фото: Петро Андрющенко

«Черга за гуманітаркою. Поруч – відкритий колодязь звідки люди набирають воду після експериментів окупантів із водопостачанням. В колодязь постійно потрапляє сміття. Люди змушені пити таку воду – іншої немає. І все це на фоні тепла, сонця і зеленого міста», – написав пояснення до другого знімку Андрющенко.

Нагадаємо, учора ввечері до Маріуполя увійшли кадировці, а сьогодні окупанти почали вантажити металопрокат у порту міста.

Раніше повідомлялося, що російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Додамо, що вчора у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

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