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«Заздрити треба мовчки». Нардеп Гетманцев став на захист скандальної речниці ДСПУ

Олександра Садова
glavcom.ua
«Заздрити треба мовчки». Нардеп Гетманцев став на захист скандальної речниці ДСПУ
Пресофіцер ДПСУ Іванна Плантовська
фото з відкритих джерел

За словами Гетманцева, у «моралізаторських дискусіях іноді найскладнішим є відокремити мораль від заздрості»

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заступився за пресофіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванну Плантовську, яка потрапила у скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям.

«У контексті дискусії про моральний образ пресслужби прикордонників важливо нарешті визначитися чи ми за європейські цінності, які передбачають, що жінка в неробочий час може робити те, що законом їй не заборонено. Як і чоловік, до речі. Чи все ж таки шануємо закон шаріату в будь-якій його інтерпретації?» – написав нардеп.

Також, за словами Гетманцева, у «цих моралізаторських дискусіях іноді найскладнішим є відокремити мораль від заздрості».

«А заздрити, як кажуть, треба мовчки», – додав він.

«Заздрити треба мовчки». Нардеп Гетманцев став на захист скандальної речниці ДСПУ фото 1

Нагадаємо, речниця ДПСУ опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні та ботфортах на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці. Також вона похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Повідомлялося, що речниця ДПСУ поскаржилась на погрози від українців та росіян. Також вона додала, що скоро «усі почують її правду».

Крім того, у мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. 

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Теги: жінка Данило Гетманцев війна фото скандал

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