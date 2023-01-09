Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, відреагувала на скандал

Плантовська додала, що скоро «усі почують її правду»

Пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська, яка потрапила у скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям, поскаржилась на погрози від українців та росіян.

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«Це лише 0.00001% з того, що я зараз отримую. У когось вдалося розпалити війну всередині країни», – йдеться у повідомленні.

Також речниця ДПСУ опублікувала скріншоти повідомлень, які вона отримує як від українських номерів, так і від російських.

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Окрім того, Плантовська додала, що скоро «усі почують її правду».

Нагадаємо, речниця ДПСУ опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні та ботфортах на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці.

Також вона похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Згодом у мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Волонтер Андрій Боєчко написав, що ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ знайшло незадекларовану будівлю вартістю $6 млн, 40 млн грн. готівкою та іноземну валюту.

Боєчко стверджує, що у ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено $587 тис. і €380 тис. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на $16 млн в іноземних установах.

На додаток до цього у Мула виявили паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н., а також велику суму готівки в євро, доларах і білоруських рублях, три банківські картки, одна з них – швейцарського Credite Suisse, написав волонтер.

За даними НАБУ, наприкінці грудня 2022-го Сергію Мулу повідомили про підозру у тому, що він не задекларував будинок вартістю 1,5 млн грн. у передмісті Києва. Його дії кваліфікували за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).