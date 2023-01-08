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Спливли скандальні подробиці про начальника речниці ДПСУ, яка зганьбилася на всю країну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Спливли скандальні подробиці про начальника речниці ДПСУ, яка зганьбилася на всю країну
У Мула підозра від НАБУ за незадекларований будинок
фото з відкритих джерел

Наприкінці грудня 2022-го НАБУ повідомило про підозру генерал-майору Сергію Мулу

У мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, прес-офіцер якого Іванна Плантовська напередодні зганьбилася на всю країну.

Увагу на те, що Мул зовсім нещодавно потрапив у поле зору правоохоронців, в Facebook звернув волонтер Андрій Боєчко:

«ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майора Сергія Мула знайшло: незадекларовану будівлю вартістю $6 млн, 40 млн грн. готівкою та іноземну валюту. В ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено $587 тис. і €380 тис. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на $16 млн в іноземних установах».

На додаток до цього у Мула виявили паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н., а також велику суму готівки в євро, доларах і білоруських рублях, три банківські картки, одна з них – швейцарського Credite Suisse, написав волонтер.

За даними НАБУ, наприкінці грудня 2022-го Сергію Мулу повідомили про підозру у тому, що він не задекларував будинок вартістю 1,5 млн грн. у передмісті Києва. Його дії кваліфікували за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

«За чутками, Мула збиралися звільнити, проте йому вдалося «вирішити питання». «Говорили, що його просто переведуть начальником в інше регіональне управління, але потім пройшли обшуки». Його повинні були представити, як нового керівника ДПСУ в Харкові, вже був наказ. А Вавренюк повинен був їхати в Одесу на його місце. Зараз Мул у відпустці, він не заарештований», – написав волонтер Андрій Боєчко.

Спливли скандальні подробиці про начальника речниці ДПСУ, яка зганьбилася на всю країну фото 1

Згодом громадський діяч на колишній нардеп Борислав Береза доповнив скандальну історію Сергія Мула.

«Добрі люди з одної антикорупційної структури дали мені дуже цікаву інформацію. Так от, добрі люди кажуть, що через скандал з прес-офіцером Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванни Плантовської була превернута увага до Начальника Південного регіонального управління ДПСУ генерал-майора Сергія Мула. Про нього сьогодні писав Андрій Боєчко. Але дещо навіть він не знав. Так от зараз у Мула підозра від НАБУ за незадекларований будинок. Ще на момент обшуків у Мула в Одесі, а це було більше року тому, з'ясувалося, що бравий генерал-майор проживав у квартирі... Грановського, партнера Кауфмана. Це саме їх ще 5 грудня затримало НАБУ. Кауфман – один з найвпливовіших людей на Одещині та мажоритарний власник найбільшого дистриб'ютора цигарок в Україні TEDIS Ukraine. І людина не чужа Офісу президента.

А зараз буде вишенка на торті. Мула на посаду назначили Слюсарєв/Сушко. І не лише його. Про інших в наступних дописах. Добрі люди розповіли, що член політради «слуг» Вадим Слюсарєв – кум Пшонки молодшого, а зараз... перекупив у Мураєва канал «Наш». З цим буду розбиратися. Мені здавалося, що канал «Наш» під санкціями. Тоді цікаво навіщо його було купувати? Хоча, як завели під санкції, так і виведуть. А ще один «слуга» Паша Сушко – впливовий нардеп ВР. На початку грудня Мула затримала місцева поліція вхлам п’яним за кермом посеред ночі. Кажуть, з ним була приваблива жінка. Справу замяли. І так, – Іванна Плантковська його прес-секретар. Але це ж випадкове співпадіння. Так?» – написав Береза.

Спливли скандальні подробиці про начальника речниці ДПСУ, яка зганьбилася на всю країну фото 2

Нагадаємо, пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила в скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям.

Іванна Плантовська
Іванна Плантовська
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Теги: Борислав Береза Україна скандал

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