Хизувалася розкішним життям. Речниця ДПСУ потрапила в скандал

Плантовська похизувалася і фото з курортів у соцмережах

Пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила в скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям.

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На одному з фото жінка у відвертій сукні та ботфортах позує на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці.

Також речниця ДПСУ похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

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Примітно, що після того, як на це звернули увагу в мережі, жінка закрила свій профіль у Facebook та Tiktok, але в соцмережах залишилися скріншоти.

Нагадаємо, раніше Арестович вскочив у халепу, вказавши російські рублі джерелом своїх прибутків.