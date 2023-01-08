Хизувалася розкішним життям. Речниця ДПСУ потрапила в скандал
Плантовська похизувалася і фото з курортів у соцмережах
Пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила в скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям.
На одному з фото жінка у відвертій сукні та ботфортах позує на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці.
Також речниця ДПСУ похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.
Примітно, що після того, як на це звернули увагу в мережі, жінка закрила свій профіль у Facebook та Tiktok, але в соцмережах залишилися скріншоти.
Нагадаємо, раніше Арестович вскочив у халепу, вказавши російські рублі джерелом своїх прибутків.
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