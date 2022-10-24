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Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
Росія закупила в Ірану дрони для атаки на Україну
фото з відкритих джерел

РФ уже застосовує другу партію замовлених в Ірану дронів

Російський терор України з використанням дронів-камікадзе «Шахед» може бути ще довго. Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».

При цьому він вважає, що терор із використанням ракет може скоро завершитися, «тому що запаси майже вичерпані».

«По «Іскандерах» – це біля 13% залишилося, по ракетах типу «Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» – це біля 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж біля 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – ред.)», – сказав Буданов. 

За його словами, щодо «Іскандерів», то Росія вже давно пройшла НЗ, але по «Калібрах» і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм.

«Через нестачу ракет та через їхню невисоку ефективність і точність, вони були змушені використовувати іранські дрони. Це Mohajer-6, який в принципі ніяк себе тут не показав, і Shahed-136. От «Шахед» вони масово тут застосовують», – сказав Буданов.

Станом на 22 жовтня окупанти застосували близько 330 «Шахедів». З них 222 було збито, повідомив керівник ГУР.

За його словами, РФ уже застосовує другу партію замовлених в Ірану дронів. «Вони замовили біля 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Ви ж маєте зрозуміти, вони замовили 1700 штук, але їх ще треба виготовити. Тому тут теж є певні проблеми. Але, як бачите, ППО в принципі справляється, 70% збиті», – сказав Буданов.

Як повідомлялося раніше, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.

Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії.

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Теги: росія окупанти Іран війна Україна безпілотник

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