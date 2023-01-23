Росіяни вдарили по Сумщині, влучили у багатоквартирний будинок: фото наслідків
Російський снаряд повністю зруйнував квартиру
Сьогодні, 23 січня, російські загарбники з артилерії вдарили по центру міста Ворожба на Сумщині, пошкодивши житловий будинок. Також постраждали газопровід, електромережі та залізнична інфраструктура. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
«Близько 14-ї години армійці ударили зі ствольної артилерії. 10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок», – йдеться у повідомленні.
Живицький зазначив, що одна з квартир зруйнована вщент – туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження.
Також вибухами зруйновані господарські приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Перебиті уламками газопровід та електричні лінії.
Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.
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