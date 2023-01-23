Росіяни вдарили по Сумщині, влучили у багатоквартирний будинок: фото наслідків

Російський снаряд повністю зруйнував квартиру

Сьогодні, 23 січня, російські загарбники з артилерії вдарили по центру міста Ворожба на Сумщині, пошкодивши житловий будинок. Також постраждали газопровід, електромережі та залізнична інфраструктура. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Близько 14-ї години армійці ударили зі ствольної артилерії. 10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок», – йдеться у повідомленні.

Живицький зазначив, що одна з квартир зруйнована вщент – туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

9 фото На весь екран

















Також вибухами зруйновані господарські приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Перебиті уламками газопровід та електричні лінії.

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.