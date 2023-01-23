Українські біженці. Декілька сумних цифр з Польщі та не тільки

Скільки людей реально повернеться після Перемоги?

Перше

З початку війни до Польщі перебралося понад 9 мільйонів українських біженців, але 7,25 мільйона українців залишили Польщу, у Польщі залишилося 1,5 мільйона українців (!)

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Друге

До кінця 2022 року Польща витратила на українських біженців понад €8,3 млрд.

Важливо зазначити, що у цій сумі були як кошти польського бюджету, так і гроші ЄС.

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Третє

Але цікаво інше: Українські біженці у Польщі вже заплатили $2,4 млрд податків (!!!)

Тобто поляки починаю отримувати вже й прямі вигоди від залучення українців! У середньому, виходить, $1600 на одного українця.

Але якщо взяти лише дорослих – то близько $2000, за кожного дорослого (!)

Якщо порахувати в середньому, що подібні податки могли б бути сплачені всіма біженцями, які поїхали до Європи, то сума вийде близько $14 млрд податків, сплачених не в Україні, а в інших країнах.

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Тобто саме такі гроші, потенційно, втратив український бюджет...

Четверте

Населення Польщі на 2022 рік було близько 37 млн. чоловік і за рік воно зросло на 1,5 млн. осіб або на 4%.

Які приїхали із заощадженнями, стали користуватися та платити за послуги (оренда, таксі), знімати та купувати житло.

Загалом – збільшили споживання.

П'яте

Як наслідок – зростання економіки Польщі за 2022 рік очікується понад 4,6%

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І хороші перспективи для Польщі у майбутньому через асиміляцію українців, чиї діти пішли до школи і хто вже знайшов роботу, житло і навіть відкрив бізнес.

Шосте

Щодо України – ми втратили українців, що виїхали в Європу та в інші країни близько 9 млн українців, якщо рахувати, зо з 14,5 млн осіб, що виїхали близько 5 млн повернулись. (Ще кілька мільйонів українців можуть тимчасово перебувати у Росії)

Країну залишило понад 25% її населення.

А отже – не менше 25-30% споживання.

Щонайменше 25% трудових ресурсів

І не менше ніж 25% потенціалу для економічного зростання.

Сьоме

До речі, що практично повністю збігається з падінням економіки у 2022 році.

Який висновок?

Насправді – дуже сумний.

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Вигравши війну, ми отримаємо зруйновану економіку, стислий споживчий ринок, залишивших країну економічно активних українців (українок) і воїнів, яки повернулися з фронту з перемогою и з великою кількістю питань до влади та до нас усіх.

Моралі не буде. Найскладніше в нас ще попереду.

Але спочатку треба перемогти!