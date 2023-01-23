Українські біженці. Декілька сумних цифр з Польщі та не тільки
Скільки людей реально повернеться після Перемоги?
Перше
З початку війни до Польщі перебралося понад 9 мільйонів українських біженців, але 7,25 мільйона українців залишили Польщу, у Польщі залишилося 1,5 мільйона українців (!)
Друге
До кінця 2022 року Польща витратила на українських біженців понад €8,3 млрд.
Важливо зазначити, що у цій сумі були як кошти польського бюджету, так і гроші ЄС.
Третє
Але цікаво інше: Українські біженці у Польщі вже заплатили $2,4 млрд податків (!!!)
Тобто поляки починаю отримувати вже й прямі вигоди від залучення українців! У середньому, виходить, $1600 на одного українця.
Але якщо взяти лише дорослих – то близько $2000, за кожного дорослого (!)
Якщо порахувати в середньому, що подібні податки могли б бути сплачені всіма біженцями, які поїхали до Європи, то сума вийде близько $14 млрд податків, сплачених не в Україні, а в інших країнах.
Тобто саме такі гроші, потенційно, втратив український бюджет...
Четверте
Населення Польщі на 2022 рік було близько 37 млн. чоловік і за рік воно зросло на 1,5 млн. осіб або на 4%.
Які приїхали із заощадженнями, стали користуватися та платити за послуги (оренда, таксі), знімати та купувати житло.
Загалом – збільшили споживання.
П'яте
Як наслідок – зростання економіки Польщі за 2022 рік очікується понад 4,6%
І хороші перспективи для Польщі у майбутньому через асиміляцію українців, чиї діти пішли до школи і хто вже знайшов роботу, житло і навіть відкрив бізнес.
Шосте
Щодо України – ми втратили українців, що виїхали в Європу та в інші країни близько 9 млн українців, якщо рахувати, зо з 14,5 млн осіб, що виїхали близько 5 млн повернулись. (Ще кілька мільйонів українців можуть тимчасово перебувати у Росії)
Країну залишило понад 25% її населення.
А отже – не менше 25-30% споживання.
Щонайменше 25% трудових ресурсів
І не менше ніж 25% потенціалу для економічного зростання.
Сьоме
До речі, що практично повністю збігається з падінням економіки у 2022 році.
Який висновок?
Насправді – дуже сумний.
Вигравши війну, ми отримаємо зруйновану економіку, стислий споживчий ринок, залишивших країну економічно активних українців (українок) і воїнів, яки повернулися з фронту з перемогою и з великою кількістю питань до влади та до нас усіх.
Моралі не буде. Найскладніше в нас ще попереду.
Але спочатку треба перемогти!
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