Скільки зброї втрачено або викрадено від початку повномасштабної війни: оприлюднені цифри

88% зброї в реєстрі від початку повномасштабної – втрачено‌

Понад 270 тисяч одиниць зброї було втрачено та викрадено від початку повномасштабної війни в Україні. Це 40% від загальної кількості викраденої і втраченої зброї у реєстрі. Про це свідчать дані Opendatabot.

270 945 одиниць зброї було втрачено та викрадено в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Це 40% від загальної кількості, яка зазначена в реєстрі вкраденої або втраченої зброї.

Цьогоріч кількість втраченої та викраденої зброї зросла: за неповний 2024-й зброї вкрали або загубили більше, аніж за весь минулий рік – 78 217 одиниць. Це у чотири рази більше, ніж до початку повномасштабної.

Найбільше зброї до реєстру потрапило у 2022 році – 116 687 одиниць.

інфографіка: Opendatabot

Найчастіше втрачають мисливські рушниці (27.9%), автомати (27.8%) та карабіни (10.8%). А серед моделей лідирує автомат АК-74 – 51 008 одиниць (18.8%), а також пістолети ПМ (7.4%) та карабіни СКС (4.4%).

інфографіка: Opendatabot

Найбільше втрат у прифронтових Донеччині (19.4%) та Запорізькій області (11.8%), а також у Києві (10%).

інфографіка: Opendatabot

Переважна більшість зброї в реєстрі від початку повномасштабної втрачена – 88%. Лише 12% зброї з реєстру було викрадено.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроект №9538, який надає цивільним особам право декларувати, володіти та використовувати знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

Українці зможуть використовувати задекларовану трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чим Україна компенсує нестачу озброєння.