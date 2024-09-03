ЗСУ пояснили, чому росіяни так швидко захопили Новогродівку на Донеччині

Окупанти стрімко просуваються на покровському напрямку

Генштаб Збройних сил України ухвалив рішення вивести війська з Новогродівки на покровському напрямку Донеччини, оскільки місто має невигідне географічне положення. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький в етері «Радіо Свобода».

«Географічно Новогродівка розташована в не дуже вигідному положенні. Як фортеця вона була не зовсім налаштована. Було вигідно особовий склад відвести», – пояснив військовий.

Однак Цехоцький наголосив, що вихід із Новогродівки – «не остаточна крапка в цій битві».

Нагадаємо, що Сили оборони України відновили втрачені раніше позиції під Покровськом Донецької області.

Раніше британська розвідка повідомляла, що впродовж минулого тижня російські окупанти прискорили свій наступ на Покровськ Донецької області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів.

Нагадаємо, що покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки.

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.