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Забруднення Сейму і Десни: яка якість води у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Забруднення Сейму і Десни: яка якість води у Києві
Працівники Держрибагентства борються з наслідками забруднення річок Сейм і Десна, 3 вересня 2024 року
фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня

Станом на 10 вересня у відібраних пробах питної води поблизу Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлено. Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. 

«Наразі у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками – не виявлені», – йдеться в повідомленні.

За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Міндовкілля співпрацює з ПрАТ «АК «Київводоканал» щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів. Наголошується, що на сьогодні такі ризики відсутні.

Станом на 10 вересня забруднення у річці Десна посунулося орієнтовно на 191 км (біля с. Шестовиця) від впадіння річки Сейм у Десну. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі с. Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані.

Загалом по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення по руслу річки. Найгірші показники фіксуються у с. Боромики та м.Чернігів. У районі міста Чернігів фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби.

У річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях поступово відбувається покращення ситуації, вміст розчиненого кисню повільно зростає, проте все ще знаходиться нижче норми. 

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроболено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.  

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Теги: водопостачання Київщина річка Україна Мінекології Київводоканал Чернігів екологія

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