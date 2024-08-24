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Обмін полоненими: стало відомо, кого Україна віддала РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Обмін полоненими: стало відомо, кого Україна віддала РФ
Україна обміняла російських строковиків
фото: скріншот із відео

Усі росіяни, яких відправили на обмін, – солдати строковики

Журналісти проєкту «Хочу жити» показали, російських полонених, яких обміняли на 115 українців 24 серпня. Відповідне відео оприлюднили на YouTube.

На відео полонені представляються. Усі вони – солдати строкової служби віком від 19 до 23-х років.

Нагадаємо, Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Також було опубліковано повний список звільнених українців. 

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Теги: прапор обмін полоненими Україна YouTube відео росіяни обмін

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