Обмін полоненими: стало відомо, кого Україна віддала РФ

Усі росіяни, яких відправили на обмін, – солдати строковики

Журналісти проєкту «Хочу жити» показали, російських полонених, яких обміняли на 115 українців 24 серпня. Відповідне відео оприлюднили на YouTube.

На відео полонені представляються. Усі вони – солдати строкової служби віком від 19 до 23-х років.

Нагадаємо, Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Також було опубліковано повний список звільнених українців.