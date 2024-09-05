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Сирський відповів, чим Україна компенсує нестачу озброєння

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський відповів, чим Україна компенсує нестачу озброєння
Як заявив Сирський, немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, намагаючись захистити себе від російської агресії
фото: Радіо Свобода

Головнокомандувач ЗСУ визнав перевагу РФ в озброєнні та чисельності, але підкреслив, що це змусило Україну стати ефективнішою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, але цей факт змусив Сили оборони стати розумнішими і ефективнішими у веденні війни, зокрема, використовуючи безпілотники та високотехнологічну зброю. Про це Сирський заявив в інтерв’ю CNN.

Як заявив Сирський, немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, намагаючись захистити себе від російської агресії.

Він визнав, що окупанти мають перевагу в авіації, ракетах, артилерії, у кількості боєприпасів, в людях, танках, бойових машинах піхоти.

Однак, за його словами, той факт, що Росія має таку матеріальну перевагу, змусив Україну стати розумнішою і ефективнішою у веденні війни.

«Ми не можемо воювати так само як вони, тому ми повинні використовувати, перш за все, найбільш ефективний підхід, використовувати наші сили та засоби з максимальним використанням особливостей рельєфу місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу», – пояснив Сирський, підкресливши українську програму передових безпілотників та іншу власну високотехнологічну зброю.

Нагадаємо, сьогодні під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський наголсив, що Україна  зберігає визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводить світу, що Росія може програти цю війну.

"Єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі», – пояснив глава  української держави.

Зеленський наголосив, що «не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди». 

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Теги: росія Володимир Зеленський Україна президент Олександр Сирський

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