У Чорному морі загорілися «вишки Бойка»: супутникові знімки

Усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу

У вересні 2023 року Україна повернула під контроль окуповані у 2014 році «вишки Бойка»

У Чорному морі горять бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму – так звані «вишки Бойка». Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».

Зазначається, що усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу. Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму.

Усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу фото: X/MT Anderson

Нагадаємо, у вересні 2023 року Україна повернула під контроль окуповані у 2014 році «вишки Бойка». Росія окупувала їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики й для розміщення радіолокаційних станцій.

Раніше 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.

Наприкінці серпня 2023 року британська розвідка повідомляла, що між українськими й російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою.