25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо сьогодні птахи на землі сидять – найближчими днями погода буде теплою та ясною

Сьогодні не рекомендовано займатися будівництвом чи ремонтом

25 серпня відзначається День шахтаря України, День народження операційної системи Linux, День поцілунку примирення. Віряни вшановують день пам’яті святого – апостола Тита.

День шахтаря в Україні

Щорічно припадає на останню неділю серпня. Це професійне свято було засноване 1993 року указом президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості.

День шахтаря – це свято, яке виходить за межі простого визнання важливості вугільної промисловості. Це глибока шана мужності та самовідданості шахтарів, які, незважаючи на щоденні ризики, забезпечують країну життєво необхідною енергією. Кожен спуск у шахту – це виклик, випробування не тільки фізичної витривалості, але й сили духу. У підземних глибинах, де панує темрява, а кожна зміна перетворюється на боротьбу зі стихією, народжуються справжні герої праці.

Традиційно День шахтаря супроводжується яскравими урочистостями. У шахтарських містах та селищах лунає музика, проводяться концерти, нагороджуються найкращі представники професії. Вулиці наповнюються радісним гомоном, ярмарками та спортивними змаганнями. Це день, коли вся громада об'єднується, щоб висловити свою безмежну вдячність тим, хто працює глибоко під землею.

Сьогодні вугільна промисловість України переживає непрості часи. Модернізація виробництва, забезпечення безпеки праці, екологічні виклики – це лише деякі з проблем, які стоять перед галуззю. Однак, навіть у цих складних умовах, шахтарі продовжують свою нелегку справу, демонструючи неймовірний професіоналізм та відданість своїй країні.

День шахтаря – це не просто свято, це нагадування про те, якою ціною здобувається енергія, яка зігріває наші домівки та рухає економіку країни. Це день, коли ми схиляємо голови перед мужністю шахтарів, висловлюємо їм свою глибоку повагу та бажаємо їм міцного здоров'я,

День народження операційної системи Linux

Ця дата святкує завершення роботи Лінуса Торвальдса над першою версією ядра Linux 1991 року. Linux починалася як студентський проєкт Торвальдса, який хотів створити операційну систему, схожу на Unix, для свого домашнього комп’ютера.

Він надихнувся книжкою Ендрю Танненбаума про Minix, клон Unix, і вирішив написати власну систему. Спочатку він назвав її «Freax», але згодом змінив назву на «Linux», поєднавши своє ім’я з Unix.

День поцілунку примирення

День примирливого поцілунку – дуже хороший привід покінчити з суперечкою. У всіх час від часу виникають суперечки, бійки або сварки. Сім'я, друзі, коханці, – нікому не вдається уникнути подібних зіткнень. Сьогодні день, щоб закінчити боротьбу, помиритися і поцілуватися.

Так-так, саме сьогодні ви можете припинити протистояння, будь то коротка сварка або давня ворожнеча. Подолати проблеми і вирішити ваші розбіжності. Потім поцілуватися і помириться. Зрештою, таке примирення може бути навіть дуже приємним. Для закоханих це взагалі найкраща частина сварки. Деякі навіть думають, що заради цього варто посваритися.

Яке сьогодні релігійне свято

25 серпня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола Тита. Він був одним із сімдесяти апостолів і учнем апостола Павла. Він народився на острові Крит і був язичником за походженням. Тит став першим єпископом Крита і отримав від Павла Послання до Тита, яке входить до складу Нового Завіту.

Тит супроводжував Павла в його подорожах і допомагав утверджувати християнські громади у Греції. Він також був присутній на Єрусалимському соборі, де обговорювали питання про дотримання Мойсеєвого закону для новонавернених християн. Після звільнення Павла з першого римського ув’язнення, Тит був призначений єпископом Крита і продовжував свою місіонерську діяльність до самої смерті.

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Що не можна робити цього дня

Не рекомендовано займатися будівництвом чи ремонтом.

Не слід носити прикраси з бурштину.

Не можна залишати маленьких дітей без нагляду.

Народні прикмети

Якщо кіт довго вмивається – чекайте ще тепла.

у лісі багато грибів – до морозної зими;

птахи на землі сидять – найближчими днями погода буде теплою та ясною;

птахи повсідалися на верхівках дерев до швидкого похолодання.

гарна ясна погода – до врожаю білих грибів;

Пам’ятні події 25 серпня

609 – Галілео Галілей демонструє венеційській Малій раді (раді дожа) новий пристрій – телескоп;

1621 – у табір під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуває 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою;

1718 – французи засновують у Північній Америці Новий Орлеан;

1792 – задунайська козацька флотилія прибуває в Темрюк на Кубані;

1793 – революційні французькі війська беруть Марсель;

1825 – Уругвай проголошує незалежність від Бразильської імперії;

1830 – у Брюсселі починається повстання проти голландців;

1912 – у Республіці Китай засновують партію Гоміндан («партія народної держави»);

1915 – німецькі війська беруть Брест-Литовськ;

1929 – дирижабль «Граф Цепеллін», що вилетів із Токіо, прибуває до Сан-Франциско;

1991 – під час війни Хорватії за незалежність починається битва за Вуковар.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Володимир, Іван, Мойсей.