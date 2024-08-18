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Олексій Копитько Експерт та блогер

Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?

glavcom.ua
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Без міжнародної допомоги Україні стане важче відбивати російську агресію
ілюстративне фото: АР

«Треба фільтрувати події не лише через ситуацію на фронті, а й через вплив на обсяг та формат міжнародної допомоги у 2025 році»

Тиждень тому я зробив узагальнюючий пост, де припустив, що головним питанням стає міжнародна допомога наступного року. І що низка урядів тягтимуть із відповідями до листопада.

Вчора наше МЗС назвало некоректними заяви про «призупинення» допомоги з боку Німеччини. І підтвердив, що обсяг наступного року буде зрозумілий у листопаді, коли німці затвердять бюджет.

Вкидання по Північному потоку-2 на тлі Курська показали: коли Україна знайшла слабке місце Кремля і завдала удару, опоненти нашої країни завдали удару у відповідь у точку вразливості – продовження допомоги. І будуть бити в неї далі, якщо по-іншому знайти управу не виходить.

Жодних виразних доказів щодо «українського сліду» не надали, виключно медійна хвиля з метою дискредитації.

Що мене найбільше насторожило – це педалювання теми про «незаангажованість» поліції, яка нібито діє на свій розсуд.

Одразу згадав аналогію.

У 2022 – 2023 рр., коли ті чи інші країни не були готові робити те, що просила Україна, розпочиналася гра у «політичну підтримку – бюрократичну тяганину». На політичному рівні – повна підтримка. Але ці бюрократи, ви ж їх знаєте?! Жодної управи на них немає, діють за інструкцією, паралельно та перпендикулярно.

Все було максимально промовистим. Наприклад, отримання дозволу могло займати термін «до місяця». Бо є процедури, комісії тощо. Коли по-справжньому ухвалено політичне рішення сприяти, «до місяця» означало «через півгодини».

А коли було негласне рішення затягувати, то через 29 днів якийсь дрібний клерк повідомляв, що ви не доклали до пакету документів флюорографію всіх причетних осіб, тож вони закриють на це голову, адже вони ж повністю нас підтримують, але документи розглянуть за місяць, бо процедури.

«Незалежна поліція» якось схожа на «незалежних бюрократів», здатних підрулювати там, де політикам некомфортно. Тобто, робити дії, які насправді нічого не означають, але створюють інформаційні приводи. Або не робити.

Разом. Тепер треба налаштовувати оцінну призму та фільтрувати події не лише через ситуацію на фронті, а й через вплив на обсяг та формат міжнародної допомоги у 2025 році. Окремо – військовою, окремо – рештою.

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Джерело
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Теги: військова допомога Україна зброя

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Олексій Копитько

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