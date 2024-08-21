Вихованець «Карпат» загинув під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Ігоря Северенчука

Ігор Северенчук мобілізувався у квітні 2022 року. Був головним сержантом десантно-штурмового взводу

Загиблого воїна поховали у Львові на Личаківському кладовищі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Северенчука.

Вихованець львівських «Карпат» Ігор Северенчук загинув на війні проти російських загарбників. Сумну новину повідомив Національний олімпійський комітет України.

Северенчук віддав своє життя 13 серпня у бою поблизу населеного пункту Погребки, Курської області.

Ігор Северенчук народився 17 грудня 1993 року. Закінчив Інститут геодезії Національного університету «Львівська політехніка». Жив у селі Оброшине Львівського району.

Северенчук – вихованець ДЮСШ «Карпати», де його тренером був Геннадій Броніславович Погорілець.

Ігор Северенчук віддав своє життя 13 серпня у бою поблизу населеного пункту Погребки, Курської області фото: Оброшинська територіальна громада, Facebook

На військову службу Ігор Северенчук мобілізувався у квітні 2022 року. Був головним сержантом десантно-штурмового взводу.

За час служби отримав нагороду «Незламним героям російсько-української війни», відзнаку «Хрест пошани», відзнаку командира оперативно-тактичного угрупування «Лиман», нагрудний знак «За військову доблесть», «Золотий хрест» та «За мужність».

«Операція ЗСУ у Курській області має страшну ціну. Мусимо це усвідомлювати і пам‘ятати тих, хто її платить», – написав Садовий у Facebook.

Загиблого воїна поховали у Львові на Личаківському кладовищі фото: Андрій Садовий, Facebook

Загиблого воїна поховали у Львові на Личаківському кладовищі.

У Ігоря залишилася дружина Вероніка, син Денис, мама, батько та брат.

На військову службу Ігор Северенчук мобілізувався у квітні 2022 року фото: Андрій Садовий, Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.