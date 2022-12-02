«Укрзалізниця» запустила рейс стежками Григорія Сковороди
Уперше потяг відправився з Ужгорода до Харкова
До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди «Укрзалізниця» увічнила маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат, а також у зворотному напрямку. Тепер рейс №17/18 Харків – Ужгород називатиметься «Сковорода Експрес».
Потяг вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Перший рейс вирушив із Ужгорода вже сьогодні о 13:25, а зустрінуть його в Харкові завтра о 10:01.
3 грудня 2022 року виповниться 300 років з дня народження письменника.
Нагадаємо, Нацбанк випустив пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди. Номінал монети «Сад божественних пісень» – 20 гривень. Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли та знищили музей Сковороди під Харковом.
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