«Укрзалізниця» запустила рейс стежками Григорія Сковороди

Уперше потяг відправився з Ужгорода до Харкова

До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди «Укрзалізниця» увічнила маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат, а також у зворотному напрямку. Тепер рейс №17/18 Харків – Ужгород називатиметься «Сковорода Експрес».

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Потяг вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Перший рейс вирушив із Ужгорода вже сьогодні о 13:25, а зустрінуть його в Харкові завтра о 10:01.

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Григорій Сковорода – український філософ, просвітитель-гуманіст, поет та педагог. Він зрікся світу й кар’єрного росту, хоча й мав високі досягнення та блискучу освіту. Замість родинного затишку обрав постійні мандри й самотність – та при цьому вважав себе неймовірно щасливою людиною. У мандрах він провів понад 20 років: зупинявся у своїх знайомих та учнів, спав по 4 години на добу, грав на сопілці, багато писав, хоч за життя не видав жодної своєї книжки.

3 грудня 2022 року виповниться 300 років з дня народження письменника.

Нагадаємо, Нацбанк випустив пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди. Номінал монети «Сад божественних пісень» – 20 гривень. Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли та знищили музей Сковороди під Харковом.