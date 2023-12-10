Словаччина відновлює блокаду кордону з Україною

Блокада кордону розпочнеться 11 грудня

Словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород». Про це йдеться в заяві Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS).

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Як ідеться у повідомленні, блокада кордону розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме до тих пір, поки не будуть задоволені вимоги перевізників. Кордон заблокують для вантажних перевезень, пасажирський рух обмежувати не будуть.

Зазначається, що рішення прийнято «на підставі оцінки отриманої інформації та її впливу на ринок автомобільного транспорту Словаччини».

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Основною вимогою UNAS є скасування «транспортного безвізу», що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року (він скасовує для українських перевізників отримувати дозволи для роботи на ринку Євросоюзу).

Нагадаємо, партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.