Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Словаччина відновлює блокаду кордону з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Словаччина відновлює блокаду кордону з Україною
Словацькі перевізники блокуватимуть кордон на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород»
фото з відкритих джерел

Блокада кордону розпочнеться 11 грудня

Словацькі перевізники оголосили про продовження блокади кордону з Україною на переході «Вишнє Німецьке – Ужгород». Про це йдеться в заяві Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS).

Як ідеться у повідомленні, блокада кордону розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме до тих пір, поки не будуть задоволені вимоги перевізників. Кордон заблокують для вантажних перевезень, пасажирський рух обмежувати не будуть.

Зазначається, що рішення прийнято «на підставі оцінки отриманої інформації та її впливу на ринок автомобільного транспорту Словаччини».

Основною вимогою UNAS є скасування «транспортного безвізу», що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року (він скасовує для українських перевізників отримувати дозволи для роботи на ринку Євросоюзу).

Нагадаємо, партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур.

 

Теги: ринок Ужгород кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберт Фіцо неодноразово спілкувався із Путіним
Прем'єр Словаччини просуває ідею діалогу з Путіним
8 грудня, 16:13
Словаччина хоче створити партію «Єдиних слов'ян» і поширити цю практику на низку країн ЄС 
Нова політична сила Словаччини придумала, як потішити Путіна
5 грудня, 11:26
Фіцо наголосив, що пріоритетом його зовнішньої політики буде захист і просування словацьких національно-державних інтересів
Словаччина обмірковує, як налагодити відносини з Росією
30 листопада, 17:29

Події в Україні

Словаччина відновлює блокаду кордону з Україною
Словаччина відновлює блокаду кордону з Україною
Їв хробаків та живого пацюка: чемпіон із кікбоксингу розповів про жахи російського полону
Їв хробаків та живого пацюка: чемпіон із кікбоксингу розповів про жахи російського полону
Майже 40 атак за добу лише на одному напрямку: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Майже 40 атак за добу лише на одному напрямку: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
Операцію порятунку українців із Сектору Гази завершено: розвідка повідомила деталі
Операцію порятунку українців із Сектору Гази завершено: розвідка повідомила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
27K
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
21K
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
13K
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
6324
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
6196
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua