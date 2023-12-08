Прем'єр Словаччини просуває ідею діалогу з Путіним

За словами Фіцо, Росія та Словаччина опинились у політичній ізоляції одне від одного

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає за необхідне вести діалог із диктатором Володимиром Путіним. При цьому політик констатував, що відносини Братислави та Москви на сьогоднішній день «практично мертві».

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«Я хочу відверто сказати, що відкидаю уявлення про те, що Росії не існує, Росія була, є і буде»,– заявив Фіцо під час відповідей на запитання в парламенті.

Фіцо наголосив, що після закінчення війни в Україні необхідно буде знову «стандартизувати відносини з РФ». За його словами, ситуація, в якій дипломатичні представництва двох країн опинилися у повній ізоляції, є неприпустимим.

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«Це, як гадаю, неправильно. Ми повинні говорити один з одним», – сказав словацький лідер.

Фіцо нагадав, що РФ у попередні роки була важливим партнером Словаччини. Однак на сьогоднішній день рівень відносин між країнами є вкрай низьким, а тому необхідно посилити контакти.

До слова, це не перша гучна заява Фіцо щодо війни в Україні. Військовим шляхом завершити розпочату війну РФ в Україні неможливо. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, війна веде лише до «непотрібного кровопролиття без результатів». Також словацький політик додав, що «підтвердив зацікавленість Словаччини в наданні допомоги Україні в гуманітарній та цивільній сферах». Водночас премʼєр наголосив, що Словаччина і надалі заборонятиме імпорт українського зерна.