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Прем'єр Словаччини просуває ідею діалогу з Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єр Словаччини просуває ідею діалогу з Путіним
Роберт Фіцо неодноразово спілкувався із Путіним
фото із відкритих джерел

За словами Фіцо, Росія та Словаччина опинились у політичній ізоляції одне від одного

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає за необхідне вести діалог із диктатором Володимиром Путіним. При цьому політик констатував, що відносини Братислави та Москви на сьогоднішній день «практично мертві».

«Я хочу відверто сказати, що відкидаю уявлення про те, що Росії не існує, Росія була, є і буде»,– заявив Фіцо під час відповідей на запитання в парламенті.

Фіцо наголосив, що після закінчення війни в Україні необхідно буде знову «стандартизувати відносини з РФ». За його словами, ситуація, в якій дипломатичні представництва двох країн опинилися у повній ізоляції, є неприпустимим.

«Це, як гадаю, неправильно. Ми повинні говорити один з одним», – сказав словацький лідер.

Фіцо нагадав, що РФ у попередні роки була важливим партнером Словаччини. Однак на сьогоднішній день рівень відносин між країнами є вкрай низьким, а тому необхідно посилити контакти.

До слова, це не перша гучна заява Фіцо щодо війни в Україні. Військовим шляхом завершити розпочату війну РФ в Україні неможливо. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, війна веде лише до «непотрібного кровопролиття без результатів». Також словацький політик додав, що «підтвердив зацікавленість Словаччини в наданні допомоги Україні в гуманітарній та цивільній сферах». Водночас премʼєр наголосив, що Словаччина і надалі заборонятиме імпорт українського зерна.

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Теги: росія міністр Словаччина війна імпорт путін

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