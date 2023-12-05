Нова політична сила Словаччини придумала, як потішити Путіна

Партія «Єдині слов'яни» у Словаччині має намір ініціювати вихід країни з НАТО та ЄС

У Словаччині планується реєстрація нової партії «Єдині слов'яни», лідери якої заявляють про необхідність виходу країни з НАТО та ЄС. Про це заявив один із засновників політичної сили, колишній член словацького парламенту Петер Марчек. Про це він розповів росЗМІ.

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«Приблизно сім місяців ми збираємо підписи для реєстрації нової партії «Єдині слов'яни». Вже зібрано 8 тис., потрібно ще 2 тис. підписів. Вважаю, що до кінця року комплект документів буде підготовлено і на початку січня ми завершимо юридичний процес створення політичної сили», – сказав він.

За словами Марчека, окрім виходу із НАТО та ЄС, програма партії також передбачає відновлення конструктивних відносин з країною-агресором Росією і вступ до БРІКС. Крім зовнішньополітичних цілей, заплановано прагнення націоналізації стратегічно важливих підприємств, заборону продажу землі та лісу, повернення контролю за системою охорони здоров'я, медичного страхування та освіти до рук держави.

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Крім того, засновники партії планують, що в інших слов'янських державах також будуть створені партії з такою самою назвою, які матимуть різні організаційні структури, однак об'єднують спільну ідеологію відстоювання інтересів слов'янського населення у світовій політиці. За словами Марчека, він нібито веде переговори на цю тему із партнерами в Угорщині, Чехії, Сербії, Болгарії, Польщі та, навіть, в Україні. У планах «Єдиних слов'ян» вже у травні-червні 2024 року провести в Братиславі з'їзд представників усіх слов'янських країн, щоб обговорити, як можна співпрацювати та досягати цілей спільно.

Нагадаємо, Словаччина обмірковує, як налагодити відносини з Росією. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із послом РФ і почав міркувати про можливу нормалізацію відносин із Росією. Про це йдеться на сторінці уряду Словаччини. Зазначається, що Фіцо прийняв посла США Гаутаму Рану і посла РФ Ігоря Братчікова в будівлі уряду Словаччини в Братиславі.

Фіцо сказав, що пріоритетом його зовнішньої політики буде захист і просування словацьких національно-державних інтересів, які включають підтримку «мирних ініціатив», а не війни в Україні. Фіцо не пояснив, про що йдеться. Також Фіцо пояснив послам свій погляд на війну в Україні, де стратегія ЄС і США, встановлена досі, нібито явно «зазнає невдачі».

Раніше парламент Словаччини проголосував за надання вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні.

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Раніше повідомлялося, що Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива.