Перша партія українських вантажівок залізницею прибула до Польщі

«Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ

Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі фури до пункту призначення попрямують автошляхом. Про це інформує «Укрзалізниця».

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Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

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Нагадаємо, що «Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

«Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland», – інформують у компанії.

Нагадаємо, блокування польсько-українського кордону змусить громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят.

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.

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До слова, прем'єр Польщі Моравецький підтримав протестувальників на кордоні.

До відома, у понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування «транспортного безвізу». Він відбудеться біля пункту пропуску «Загонь-Чоп».



