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Перша партія українських вантажівок залізницею прибула до Польщі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Перша партія українських вантажівок залізницею прибула до Польщі
«Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок
фото з відкритих джерел

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ

Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі фури до пункту призначення попрямують автошляхом. Про це інформує «Укрзалізниця».

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

«Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland», – інформують у компанії.

Нагадаємо, блокування польсько-українського кордону змусить громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят.

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.

До слова, прем'єр Польщі Моравецький підтримав протестувальників на кордоні.

До відома, у понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування «транспортного безвізу». Він відбудеться біля пункту пропуску «Загонь-Чоп». 

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Теги: перевезення Україна вантажівки Укрзалізниця Польща

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