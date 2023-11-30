Словаччина обмірковує, як налагодити відносини з Росією

Фіцо наголосив, що пріоритетом його зовнішньої політики буде захист і просування словацьких національно-державних інтересів

Фіцо прийняв посла РФ Ігоря Братчікова в будівлі уряду Словаччини в Братиславі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч із послом РФ і почав міркувати про можливу нормалізацію відносин із Росією. Про це йдеться на сторінці уряду Словаччини.

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Зазначається, що Фіцо прийняв посла США Гаутаму Рану і посла РФ Ігоря Братчікова в будівлі уряду Словаччини в Братиславі.

«Я виклав їм свій погляд на розвиток словацько-американських і словацько-російських відносин. Словацька Республіка є державою-членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, воно не може обмежувати нас у суверенних позиціях, які не завжди відповідають політиці єдиної правильної думки, що пропагується в Євросоюзі», – заявив прем'єр-міністр.

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Фіцо сказав, що пріоритетом його зовнішньої політики буде захист і просування словацьких національно-державних інтересів, які включають підтримку «мирних ініціатив», а не війни в Україні. Фіцо не пояснив, про що йдеться.

Також Фіцо пояснив послам свій погляд на війну в Україні, де стратегія ЄС і США, встановлена досі, нібито явно «зазнає невдачі».

«Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до стандартизації словацько-російських відносин», – додав Роберт Фіцо.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час офіційного візиту до Праги в п’ятницю вкотре повторив, що не підтримує постачання зброї Україні для протистояння російській агресії та виступає за переговори між Києвом і Москвою.

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Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що «кошти не будуть розкрадені».

До слова, парламент Словаччини проголосував за надання вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, повільно зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок.