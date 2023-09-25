Снаряди влучили у приватний сектор: РФ вдарила по центру Часового Яру (фото)

Часів Яр зараз – одна з найнебезпечніших точок для життя на Донеччині через постійні обстріли

Сьогодні, 25 вересня, окупанти із артилерії обстріляли центр Часового Яру на Донеччині. Про це повідомляє пресцентр Донецької ОВА.

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Як зазначається, росіяни обстріляли місто сьогодні вдень – снаряди влучили як у приватний сектор, так і в район кількаповерхової забудови.

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«Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше чотири приватні і три багатоквартирні будинки, дитсадок, котельню і промислову будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – йдеться у повідомленні.

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«Часів Яр зараз – одна з найнебезпечніших точок для життя на Донеччині. Усі цивільні повинні евакуюватися - це питання виживання!», –додали в ОВА.

Триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.