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Українець судився з Vodafone, який закрив привабливі тарифні плани. Феміда поставила крапку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Українець судився з Vodafone, який закрив привабливі тарифні плани. Феміда поставила крапку
Феміда наголосила: позивач не позбавлений можливості обрати інший тарифний план або ж взагалі відмовитися від послуг Vodafone
фото: depositphotos.com

Позивачу не вдалося довести, що мобільний оператор порушив його право на вільний вибір

Українець програв суд проти мобільного оператора Vodafone (зареєстрований як ПрАТ «ВФ Україна») у справі про захист прав споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерського районного суду Києва від 28 серпня.

Позивач зазначив, що ще у 2014 році в фірмовому магазині МТС (правонаступник Vodafone) у Червонограді Львівської області придбав два пакети тарифу «Супер МТС 3D нуль Український», який згодом було перейменовано на тариф Smartfon Zero. За умови тарифу дозволялося не сплачувати абонплату і не поповнювати рахунок. Також не знімалися кошти за з’єднання.

Однак у серпні 2022 року Vodafone надіслав sms-повідомлення позивачу: «Ми закриваємо старі тарифи, аби зменшити навантаження на мережу та підтримувати зв’язок по всій Україні. 27.08.22 ваш тариф закривається і буде безкоштовно змінений на найдешевший тариф Vodafon 4G Smart до 01.09.22. Ви обов’язково отримаєте SMS про зміну тарифа. Вартість – 55 грн/міс. У тарифі: 1 ГБ інтернету, безліміт у мережі, 100 хв по Україні». 

На думку позивача, оператор мобільного зв’язку неправомірно в односторонньому порядку змінив умови тарифного плану, підвищивши вартість послуги. Також додав, що Vodafone порушив право на вільний вибір обсягу послуг, примусивши придбати продукцію в непотрібній кількості. Це і стало причиною для звернення до суду.

Натомість Феміда не побачила у діях мобільного оператора порушень прав споживача.

«У діях відповідача (Vodafone – «Главком») відсутня нечесна підприємницька діяльність, оскільки позивача було повідомлено оператором про закриття його тарифного плану та заміну на новий тарифний план Vodafon 4G Smart, з яким позивач мав змогу ознайомитись. Крім того, позивач мав право відмовитись від цього тарифу. При цьому, як вбачається із матеріалів справи, номери, якими користується позивач, підключено до мережі шляхом активації стартового пакету послуг передплаченого зв’язку.Послуги за вказаними абонентськими номерами надаються абоненту знеособлено (анонімно) на умовах передоплати і оператор не має інформації про особу абонента. Будь-яких доказів щодо укладення між позивачем та ПрАТ «ВФ Україна» письмового договору не надано», – наголосив суд.

Водночас суд назвав необґрунтованими доводи позивача щодо порушення Vodafone вимог статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів», яка передбачає, що споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час. Феміда додала, що позивач не позбавлений можливості обрати інший тарифний план або ж взагалі відмовитися від послуг Vodafone.

До слова, Vodafone сплатить майже 1,8 млн грн за неправдиву інформацію в рекламі. А Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років.

Як повідомляв «Главком», ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона. Усередині Євросоюзу клієнти мобільних операторів країн-учасниць не сплачують за роумінг. Цей захід діє аж до 2032 року.

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Теги: Vodafone мобільний зв’язок тарифи суд війна

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