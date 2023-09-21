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Війна РФ проти України: президент Євроради звернувся до Китаю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна РФ проти України: президент Євроради звернувся до Китаю
фото з відкритих джерел

Шарль Мішель: «Об’єднаймо зусилля, аби переконати Росію припинити цю злочинну війну, яка шкодить багатьом»

Європейський Союз звернувся до Китаю із закликом вплинути на Росію, щоб вона припинила війну проти України. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель  під час виступу на Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Мішель закликав КНР об'єднати зусилля, щоб переконати Путіна припинити злочинну війну і поважати принципи Статуту ООН.

«Як відповідальні держави, ми усі маємо роль у побудові глобального миру й стабільності. Я б хотів окремо звернутися до поважного представника Китаю. Ви застерегли Росію від використання ядерної зброї, й ми вітаємо це. Тепер ми просимо Вас зробити більше: об’єднаймо зусилля, аби переконати Росію припинити цю злочинну війну, яка шкодить багатьом. Об’єднаймо зусилля, аби переконати Росію поважати принципи Статуту ООН», – сказав Мішель.

Він наголосив що наслідки незаконної російської війни «відчуваються по всьому світу й останні цинічні дії Кремля лише погіршують їх».

«Коли до зерносховищ у Одесі летять ракети, вони вдаряють також і по Африці й вбивають найбільш уразливих, руйнуючи життя мільйонів», – зазначив президент Євроради.

Мішель додав, що «прикрий злочин відбувається перед нашими очима, й ми всі - його свідки». «Ми повинні впевнено стояти на стороні того, на кого напали, особливо тут, у Раді Безпеки. Саме для цього цей орган було створено, і саме тому ми зібралися тут сьогодні: аби сказати «ні» агресії й відстояти мир, безпеку та співпрацю між людьми та між усіма нашими народами», – підсумував він.

Нагадаємо, Південна Корея застерегла Росію від допомоги КНДР

Теги: росія Південна Корея війна Радбез ООН президент злочин Європейський союз

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