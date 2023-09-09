СБУ атакувала «виборчу дільницю» окупантів у Запорізькій області (відео)
Псевдовибори на окупованій території завершилися достроково
Українські дрони-камікадзе вдарили по так званому виборчому штабу російських окупантів у селі Скельки Василівського району Запорізької області. Про це повідомило джерело в Службі безпеки України у коментарі rbc.ua.
Зазначається, що два українські дрони-камікадзе «проголосували» проти російських терористів під час псевдовиборів у селі Скельки. Так званий виборчий штаб окупанти використовували для зберігання бюлетенів і документів.
За даними СБУ, «вибори» завершилися достроково через вибухи й пожежу. Після атаки українських дронів окупанти оточили прилеглі вулиці й почали перевіряти цивільних. Зокрема, для цього вони підняли в повітря безпілотники.
Нагадаємо, РФ оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.
Як повідомлялося, учора в тимчасово окупованих Пологах Запорізької області стався вибух у штабі «Єдиної Росії».
До відома, вибухи, що прогриміли у ніч на 8 вересня на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розмістили «виборчу дільницю», є результатом операції Служби безпеки України.
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