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«Пункти незламності»: названа дата початку роботи в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Пункти незламності»: названа дата початку роботи в Україні
фото: unian

Продовжується накопичення продуктів, води, пального та інших необхідних речей 

Вже з 1 жовтня почнеться робота «Пунктів незламності» у Кропивницькому. Відповідне рішення було прийняте на засіданні  міської ради у четвер, 7 вересня.

У повідомленні Кропивницької міської ради керівники виконавчих органів міської ради, голови районних у місті рад доповіли про виконання доручень щодо розгортання та забезпечення функціонування «Пунктів незламності»

Також був обговорений поточний стан стаціонарних пунктів обігріву, а також підготовчих робіт. Зазначається, що продовжується накопичення необхідних паливо-мастильних матеріалів, забезпечення локацій необхідними запасами продуктів, питної води.

Секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка дав доручення опрацювати режим роботи, порядок оплати праці чергових у пунктах обігріву, а також механізм охорони об’єктів і координації діяльності з органами поліції.

Колюка підкреслив: «Знаючи підступність нашого ворога, його велике бажання руйнувати інфраструктуру наших міст, у першу чергу енергетичних, маємо до 01 жовтня забезпечити повну готовність усіх Пунктів незламності у Кропивницькому, щоб надати містянам і внутрішньо переміщеним особам необхідні тепло і захист. Крім того, необхідно вже зараз продумати варіанти облаштування додаткових пунктів обігріву в обласному центрі».

Він додав, що зима обіцяє бути суворішою, ніж минулого року, тож місто має бути у підвищеній готовності.

Нагадаємо, триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: пункти незламності Кропивницкий зима робота місто

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