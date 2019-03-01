Сьогодні окупанти поранили одного військового

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Бойовики за день три рази обстріляли позиції українських військових

Бойовики два рази застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями

Окупанти протягом 1 березня три рази відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, бойовики два рази застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв наші позиції:

з мінометів 120-го калібру - поблизу селища Новолуганське;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Шуми.

«У результаті обстрілів один наш захисник був поранений», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовослужбовці підрозділу операція Об'єднаних сил збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) типу «Елерон» російських окупаційних військ.

Зазначимо, бойовики в ніч на п'ятницю з боку с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна «ЛНР») з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області.