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    Події в Україні

    Сьогодні окупанти поранили одного військового

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    Бойовики за день три рази обстріляли позиції українських військових - Сьогодні окупанти поранили одного військового
    Бойовики за день три рази обстріляли позиції українських військових

    Бойовики два рази застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями

    Окупанти протягом 1 березня три рази відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

    Як зазначається, бойовики два рази застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

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    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти відкривали вогонь у районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв наші позиції:

    • з мінометів 120-го калібру - поблизу селища Новолуганське;
    • з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Шуми.

    «У результаті обстрілів один наш захисник був поранений», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, військовослужбовці підрозділу операція Об'єднаних сил збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) типу «Елерон» російських окупаційних військ.

    Зазначимо, бойовики в ніч на п'ятницю з боку с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна «ЛНР») з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області.

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