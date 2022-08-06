Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію

У Парасюка травмована нога

Екснардеп Володимир Парасюк, який наразі воює у складі Збройних сил України, потрапив до лікарні. Йому вже зробили операцію. Про це Парасюк написав у Facebook.

Що саме сталося з Парасюком наразі не відомо. Проте, судячи з фото, у солдата травмована нога.

У пості Парасюк подякував всіх, хто його оперував і зараз під час періоду реабілітації знаходиться поруч.

«Дякую за вашу велику працю. Ваша передова також не дає можливості нормально відпочити і спокійно поспати. Знаю, що були випадки, коли за день з фронту привозили по 70 наших хлопців і дівчат, і ви усіх рятували. Ви бережете нас, а ми бережемо Вас. Ми – одна команда, яка впевнено йде до нашої головної мрії і мети - перемоги!», – написав екснардеп.

Він також додав, що весь період реабілітації буде витрачати на допомогу своїм побратимам.

Нагадаємо, раніше Парасюк заявляв, що ситуація з Сєвєродонецьком і Лисичанськом у військовому плані повністю себе вичерпала. Парасюк пообіцяв українцям, що ЗСУ обов'язково повернуться та звільнять населені пункти Луганської області, проте зараз стратегічно важливіше відступити, щоб згодом повернути собі втрачені позиції.