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Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію

Альона Боженко
glavcom.ua
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
Парасюк потрапив до лікарні із травмою ноги
фото: Володимир Парасюк

У Парасюка травмована нога

Екснардеп Володимир Парасюк, який наразі воює у складі Збройних сил України, потрапив до лікарні. Йому вже зробили операцію. Про це Парасюк написав у Facebook.

Що саме сталося з Парасюком наразі не відомо. Проте, судячи з фото, у солдата травмована нога. 

У пості Парасюк подякував  всіх, хто його оперував і зараз під час періоду реабілітації знаходиться поруч. 

«Дякую за вашу велику працю. Ваша передова також не дає можливості нормально відпочити і спокійно поспати. Знаю, що були випадки, коли за день з фронту привозили по 70 наших хлопців і дівчат, і ви усіх рятували. Ви бережете нас, а ми бережемо Вас. Ми – одна команда, яка впевнено йде до нашої головної мрії і мети - перемоги!», – написав екснардеп.

Він також додав, що весь період реабілітації буде витрачати на допомогу своїм побратимам. 

Нагадаємо, раніше Парасюк заявляв, що ситуація з Сєвєродонецьком і Лисичанськом у військовому плані повністю себе вичерпала. Парасюк пообіцяв українцям, що ЗСУ обов'язково повернуться та звільнять населені пункти Луганської області, проте зараз стратегічно важливіше відступити, щоб згодом повернути собі втрачені позиції.

Теги: Володимир Парасюк лікарня

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