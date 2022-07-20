Спецпідрозділ Kraken захопив у полон російського розвідника (відео)

Під час допиту взятий у полон виклав «легенду», що він нібито служить в інженерно-технічних військах

У телефоні полоненого знайдено його «бойовий шлях» Україною

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки України Kraken захопили у полон російського розвідника під час операції в Білогорівці Луганської області. Про це повідомляє пресслужба підрозділу в Telegram.

Під час допиту взятий у полон виклав «легенду», що він нібито служить в інженерно-технічних військах. Однак фотографії та інші дані у його телефоні викрили його як кадрового співробітника ГРУ.

«Він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою», – зазначили в підрозділі.

Зазначається, що титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце в українському полоні, або ж у чорноземі.

Раніше повідомлялося, що воїни 72-ї механізованої бригади зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збили під Світлодарськом штурмовик Су-25 ЗС РФ і захопили в полон російського повітряного терориста.

До слова, триває 147-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного також закінчились для ворога втратами та відступом