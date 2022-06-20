ЗСУ захопили в полон льотчика-«вагнерівця»

Федорчуков на допиті зазначив, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ

Воїни 72-ї механізованої бригади зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збили під Світлодарськом штурмовик Су-25 ЗС РФ і захопили в полон російського повітряного терориста. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, захопленим 18 червня у полон виявився майор ПКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер», та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тис. рублів на місяць.

Федорчуков на допиті зазначив, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст. Федорчуков дуже сподівається на обмін – він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини. До «вагнерівців» в Україні особливий рахунок, у цих руки по лікоть у крові, вони – фахівці з убивства мирних жителів.

«З цікавого – російська авіація має великі проблеми з навігацією. У Федорчукова був із собою навігатор «Гармін», і смартфон із програмою «Пронебо», щоб мати більш точну навігцію, ніж бортові навігаційні засоби ПКС РФ. Не довіряють своєму «Глонас», все б ним американським користуватися. Цікаво, скільки «Гармінів» використовується ЗС РФ і чи американці можуть відстежити їх пересування? Це були б цінні дані», – зазначив Бутусов.

Як раніше повідомлялося, українські військові оприлюднили відео з пілотом збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися. Це «трофей» 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.Нагадаємо, у небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25.