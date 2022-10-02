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Спецпризначенці «Сафарі» показали, як звільняли Ямпіль на Донеччині (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спецпризначенці «Сафарі» показали, як звільняли Ямпіль на Донеччині (відео)
скрін з відео

Українські захисники потрапили під обстріл під час штурму

Полк спецпризначення «Сафарі» Національної поліції України, який бере активну участь у звільненні Донеччини, показано фрагмент зі звільнення Ямполя.

На відео видно, як воїни потрапили під обстріл під час штурму.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що українські військові прорвали оборону російських окупантів і зайшли в селище міського типу Ямпіль, що розташоване неподалік Лиману.

У вечірньому зверненні 30 вересня президент України Володимир Зеденський відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади «за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках», а також військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

До слова, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: росія окупація ЗСУ війна Донеччина

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