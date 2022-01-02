Спікер Стефанчук вивів свою родину до головної ялинки (фото)

Родина спікера прогулялася до головної ялинки країни на Софіївській площі

Голова Верховної Ради зробив селфі з дружиною та дітьми

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук відвідав із родиною головну ялинку країни, що на Софіївській площі у Києві. Спікер зробив селфі із дружиною Мариною, а також дітьми – сином Олесем і донькою Златою.

«З Новим роком, Друзі! Добра, щастя, здоров'я та миру всім нам», – підписав світлину Стефанчук.

Як повідомляє «Вікіпедія», діти Стефанчука навчаються на юристів, син в Україні, дочка – у Відні. Здата знає 6 мов.

Раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився у Facebook святковими знімками.

Також у День святого Миколая українські політики замилували родинними фото біля ялинки. Так, депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко опублікувала знімок зі своїми дітьми і подарунками.

Мер Львова Андрій Садовий поділився у мережі фотографією, як він разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая. Фото Садовий опублікував у Facebook.

«Мабуть, найціннішим подарунком від Святого Миколая є цей ранок, коли можна сісти з усією сім‘єю, довго розглядати усі книжки з іграшками і загубити лік у кількості мандаринок», – написав він.