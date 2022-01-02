  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Волині водолази витягли з річки собаку: зворушливе відео порятунку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водолази швидко витягли тварину на берег - На Волині водолази витягли з річки собаку: зворушливе відео порятунку
    Водолази швидко витягли тварину на берег
    фото: suspilne.media

    Пес застряг у воді між деревами і скавулів

    Із річки Стир у Луцьку волинські рятувальники визволили собаку. Тварину дістали на берег. Відео порятунку на своїй сторінці у Facebook опублікував речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.

    Як ідеться у повідомленні, пес застряг у воді між деревами. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.

    Наразі життю тварини нічого не загрожує.

    Раніше на пенсію відправили першого собаку-рятувальника Тернопільщини Біма. Він упродовж 10-ти років служив в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

    Також у четвер, 30 грудня, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4А в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

    Як повідомлялося, в Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.

    Нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.

    Читайте також:


    Теги: пожежа ДСНС скандал тварини рятувальники Facebook повітря час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Волині водолази витягли з річки собаку: зворушливе відео порятунку