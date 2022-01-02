На Волині водолази витягли з річки собаку: зворушливе відео порятунку

Пес застряг у воді між деревами і скавулів

Із річки Стир у Луцьку волинські рятувальники визволили собаку. Тварину дістали на берег. Відео порятунку на своїй сторінці у Facebook опублікував речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.

Як ідеться у повідомленні, пес застряг у воді між деревами. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.

Наразі життю тварини нічого не загрожує.

Раніше на пенсію відправили першого собаку-рятувальника Тернопільщини Біма. Він упродовж 10-ти років служив в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Також у четвер, 30 грудня, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4А в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

Як повідомлялося, в Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.

Нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.

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