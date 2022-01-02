Франція посилила карантинні обмеження для дітей

У Франції дітей з 6 років зобов'язали носити маски через зростання випадків зараження

Влада Франції посилила антиковідні заходи, бо в країні виявили понад 200 тисяч заражень за добу

У Франції починаючи з понеділка, 3 січня, діти від 6 років муситимуть носити маски в громадських місцях через різке зростання випадків зараження Омікрон-штамом коронавірусу. Про це йдеться в постанові уряду, яку розміщено на порталі документів кабінету міністрів.

«Обов'язок носити захисну маску, про який йдеться у цій постанові, поширюється на осіб віком 6 років і старше», – вказується в документі.

Раніше вимога носити маски поширювалася на дітей віком від 11 років.

Носити маски з понеділка дітям потрібно, зокрема, у громадських установах, храмах, закладах громадського харчування, транспорті, на спортмайданчиках, критих ринках і вокзалах.

Влада Франції посилила антиковідні заходи, бо в країні виявили понад 232 тисячі заражень за добу.

Це третій поспіль рекордний показник для Франції за останні три дні, та другий більший за 200 тисяч. Ще 25 грудня добовий приріст заражень вперше перетнув позначку у 100 тисяч. Населення країни – 67,3 млн.

Показник захворюваності досягнув 1251 випадків на 100 000 населення, а в Парижі навіть перевищив 2000. Частку випадків, спричинених штамом «Омікрон», ще на початку тижня оцінювали у понад 60%.

Президент Еммануель Макрон у своєму новорічному зверненні попередив, що попереду Францію чекають «складні тижні», але що він бачить підстави сподіватись на краще і 2022 рік може стати роком виходу з епідемії.

Також в Іспанії в середу, 29 грудня, вперше з початку пандемії зареєстрували понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу за добу, повідомляє El Pais.