США пообіцяли прискорити постачання систем Nasams в Україну

У Байдена пообіцяли прискорити постачання систем ППО NASAMS в Україну

За інформацією Білого дому, США вже почали процес доставки перших двох систем Nasams

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі пообіцяв, що Сполучені Штати працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони Nasams для українських військових. Про це повідомляє Reuters.

«США добиватимуться відправки в Україну сучасних систем ППО Nasams настільки швидко, наскільки це можливо», – заявив Кірбі.

За словами Кірбі, США вже почали процес доставки перших двох систем Nasams, і він завершиться «в найближчому майбутньому».

Представник Білого дому відмовився назвати конкретну дату прибуття систем ППО, але сказав, що США «безумовно зацікавлені у швидкому прискоренні» отримання системи.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS, Україна отримала дві батареї комплексу Nasams.

16 вересня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що перші дві батареї Nasams передадуть Україні протягом наступних двох місяців.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.